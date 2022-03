Calciomercato Juve, si studia il colpo Carnesecchi: la speranza di Cherubini

Carnesecchi Juve, così può avvenire lo “scippo” all’Atalanta per il portiere. Le ultime sul calciomercato bianconero

La sfida tra Juve e Atalanta si gioca in campo per la lotta al quarto posto ma anche sul mercato.

In caso di mancato approdo in un piazzamento valido per la qualificazione alla prossima Champions League, infatti, la Dea potrebbe essere costretta a sacrificare Carnesecchi. E la Juve sarebbe in pole per “scippare” il giovane e talentuoso portiere attualmente in forza alla Cremonese.