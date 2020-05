Calciomercato Juve: tentazione Pedro a zero. Arthur-Pjanic si tratta

Calciomercato Juve: il club bianconero sarebbe tentato da Pedro, pupillo di Sarri e con il contratto in scadenza il 30 giugno

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe pensando a Pedro. L’attaccante esterno del Chelsea, esploso con la maglia del Barcellona, ha il contratto in scadenza al 30 giugno e sarebbe quindi un’appetibile opportunità a costo zero. A Sarri piacerebbe averlo a Torino dopo l‘Europa League vinta insieme con i Blues. Controindicazione: la carta d’identità. Pedrito si avvia ormai verso i 33 anni… Occhio anche alla concorrenza della Roma, anche se i bianconeri partirebbero favoriti.

Capitolo Arthur-Pjanic. La trattativa resta appesa al sottile filo della volontà individuale, ma non si spezza. I colloqui continuano. Il brasiliano ha parlato con Quique Setien, suo allenatore al Barça, per provare a convincerlo: pensa di poter essere all’altezza del Barcellona e del paragone con Pjanic. Il Barça lo vorrebbe per dare esperienza di alto livello al centrocampo e Mire ha individuato una delle pochissime squadre per cui lascerebbe la Juventus. Il bosniaco resta in attesa delle decisione di Arthur e dell’eventuale pressing del Barcellona sul brasiliano. Un pressing che tarda ad arrivare, tra frenate di Arthur e dichiarazioni della famiglia pro-Barça. Morale: al momento non si aprono spiragli ma giugno è lungo e pieno di partite.