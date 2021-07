Calciomercato Juventus, Cherubini stregato da Kaio Jorge: le ultime

Calciomercato Juventus: Cherubini sarebbe rimasto stregato da Kaio Jorge, attaccante brasiliano che piace a mezza Europa

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nel caso in cui Cristiano Ronaldo dovesse rimanere alla Juve, il club bianconero potrebbe virare su un altro profilo per rinforzare l’attacco. Il nome che più intriga Cherubini è quello di Kaio Jorge, 19enne punta del Santos con contratto in scadenza a dicembre.

C’è mezza Europa sulle sue tracce, con Milan e Bayer Leverkusen che hanno già mosso i primi passi in vista di gennaio, quando il brasiliano sarà svincolato. La Juventus potrebbe tentare l’anticipo, a costo di dover riconoscere un indennizzo al Santos e destinare a lui la casella di extracomunitario.