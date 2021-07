Calciomercato Juventus: così il Borussia Dortmund pagherebbe Demiral

Il Borussia Dortmund è disposto ad investire per Demiral una parte dei soldi ricavati dalla cessione di Sancho. I dettagli

Il Borussia Dortmund fa sul serio per Demiral della Juve. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, la società giallonera potrebbe investire una parte degli 85 milioni ricevuti dal Manchester United per la cessione del gioiellino inglese Sancho. L’offerta alla Juve, quindi, potrebbe arrivare in tempi molto brevi.

I bianconeri già da tempo hanno inserito il turco nella lista dei possibili sacrificabili.

