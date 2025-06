Calciomercato Juventus, in Usa bltiz per chiudere Jonathan David! Obiettivo limitare le richieste degli agenti. Le novità

Il calciomercato della Juventus potrebbe presto accogliere un nuovo protagonista: Jonathan David. L’attaccante canadese, fresco di svincolo dopo l’esperienza al Lille, ha messo la Juve in cima alla lista delle sue preferenze per la prossima avventura in carriera.

Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, il club bianconero sta preparando un vero e proprio blitz negli Stati Uniti per provare a chiudere l’operazione. Il momento chiave potrebbe arrivare dopo la sfida di Coppa America tra Canada e Guatemala, in cui David sarà protagonista. Subito dopo il match, l’obiettivo sarà quello di incontrare il giocatore e i suoi agenti per trovare l’intesa definitiva.

Il nodo principale resta legato alle commissioni richieste dagli agenti, attualmente considerate elevate dalla dirigenza juventina. Tuttavia, si registra ottimismo: la volontà di David di approdare a Torino è un fattore che può rivelarsi decisivo per superare gli ultimi ostacoli.

L’operazione è seguita in prima persona da Damien Comolli, dirigente con ottimi rapporti con l’entourage del giocatore e che potrebbe trovarsi già negli USA per guidare il tentativo finale. Il blitz sarebbe programmato prima dell’ottavo di finale tra Juventus e Real Madrid, appuntamento clou della tournée bianconera in America.

Jonathan David, 24 anni, è stato uno dei profili più apprezzati in Ligue 1 nelle ultime stagioni. Con il Lille ha segnato 84 gol in 183 partite, affermandosi come uno degli attaccanti più completi del campionato francese. Ora è pronto per una nuova sfida e la Serie A rappresenta un’occasione perfetta per rilanciarsi ad alti livelli.

La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato e punta su David per arricchire il proprio reparto offensivo con un profilo giovane, esperto e già pronto a fare la differenza.