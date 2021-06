Calciomercato Juventus: il Barcellona molla Depay, quella bianconera rimane l’unica offerta

La Juventus potrebbe affondare il colpo per Memphis Depay: ecco le ultime relative alla sfida con il Barcellona

Memphis Depay potrebbe essere uno dei nomi forti del calciomercato Juve in questa sessione estivativa. Se l’accordo con il Barcellona sembrava ormai ad un passo, gli ultimi giorni non hanno portato novità o aggiornamenti in questo senso.

Come riporta AS, infatti, il Barcellona non avrebbe intenzione di aumentare l’offerta dell’ingaggio a Depay che sempre secondo fonti spagnole (Mundo Deportivo in questo caso) sarebbe inferiore di tre milioni rispetto alla proposta bianconera.