Calciomercato Juventus, clamoroso: si pensa a lui per il dopo Vlahovic. I piani per sostituire il serbo al termine della prossima stagione

Con un futuro che appare già scritto, la Juventus si muove d’anticipo per non farsi trovare impreparata. Il matrimonio con Dusan Vlahovic sembra destinato a concludersi alla naturale scadenza del contratto, fissata per giugno 2026, una data che per la dirigenza bianconera rappresenta un appuntamento da pianificare con la massima attenzione. L’addio del centravanti serbo lascerà un vuoto significativo nel reparto avanzato di Igor Tudor, che necessiterà di un nuovo leader tecnico e carismatico, capace di garantire goal e leadership.

Per questo motivo, il dossier sul tavolo della Continassa è già ricco di profili interessanti. L’identikit del potenziale sostituto non ricalca necessariamente le caratteristiche fisiche di Vlahovic; il club sta infatti valutando attaccanti con qualità differenti. In cima alla lista dei desideri, secondo quanto riportato da Tuttosport, c’è un nome che da tempo orbita intorno all’universo bianconero: Ademola Lookman.

L’attaccante nigeriano dell’Atalanta è un vecchio pallino della Juventus, che già in passato aveva monitorato la sua situazione, così come l’Inter, che aveva tentato un approccio concreto nella scorsa sessione di mercato. Attualmente Lookman è stato reintegrato in gruppo dal tecnico Juric, ma la rottura estiva con l’ambiente bergamasco appare difficile da ricucire completamente. Tra infortuni e la Coppa d’Africa che lo terrà lontano da Bergamo per un lungo periodo, il suo futuro sembra sempre più lontano da tinte nerazzurre. Questa situazione complessa potrebbe favorire una sua partenza già a gennaio e la Juventus è pronta a cogliere l’occasione, convinta che ci siano i presupposti tecnici ed economici per avviare una trattativa con la famiglia Percassi. Il suo arrivo anticipato porterebbe in dote un profilo che si sposerebbe alla perfezione con le altre punte in rosa, come David e Openda.

Tuttavia, la strategia bianconera non si limita a un solo obiettivo. Il nuovo responsabile dell’area tecnica, Comolli, e il suo staff stanno monitorando un’ampia gamma di attaccanti. In Italia, piacciono anche Gianluca Scamacca, compagno di squadra di Lookman, Santiago Castro del Bologna e Mateo Pellegrino. Lo sguardo è rivolto anche all’estero, con nomi del calibro di Joshua Zirkzee del Manchester United, Gonçalo Ramos del PSG, e i giovani talenti George Ilenikhenadel Monaco ed Emanuel Emegha dello Strasburgo.