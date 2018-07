Calciomercato Juventus: Guardiola conferma che Pjanic non è un obiettivo del Manchester City: le sue parole in conferenza stampa

Calciomercato Juventus, niente Manchester City per Miralem Pjanic. In conferenza stampa per presentare la sfida di International Champions cup contro il Liverpool, l’allenatore dei ‘citizens’ Pep Guardiola, ha confermato il ‘no’ al centrocampista bosniaco in forza alla Juve: «Lui è un giocatore della Juventus e non siamo interessati a lui. Pjanic è sicuramente un top player, ma non rientra nei nostri obiettivi. siamo già una squadra fortissima e coperta in tutti i ruoli. Negli ultimi giorni di mercato decideremo se fare un altro colpo in entrata o aspettare la prossima stagione». Il futuro del bosniaco, accostato anche ad altri big club quali Chelsea e Barcellona, potrebbe essere ancora bianconero.