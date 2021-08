Juventus, l’indiscrezione: Beckham vuole portare Ronaldo a Miami

Dal Portogallo sono convinti: l’Inter Miami sferrerà l’attacco decisivo per Cristiano Ronaldo dopo Messi al PSG

L’arrivo di Messi al PSG potrebbe scatenare il mercato anche in casa Juventus. Non per quanto riguarda Mbappè: il francese resterà al PSG almeno per un anno per poi accasarsi al Real Madrid. La permanenza di Ronaldo in bianconero sembra scontata, o quasi.

Come riportano i media portoghesi, con A Bola a fare da apripista, l’Inter Miami sarebbe intenzionato a sferrare l’attacco decisivo per Cristiano Ronaldo dopo aver visto tramontare l’ipotesi Messi: corteggiamento in vista, però, del prossimo anno quando Ronaldo sarà svincolato dalla Juventus.

