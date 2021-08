Kean vuole lasciare l’Everton: Juventus e Inter alla finestra

Moise Kean non vuole tornare all’Everton dal PSG. Diverse squadre sulle tracce dell’attaccante tra cui la Juve e l’Inter. Le ultime

Moise Kean, dopo una buona stagione in Ligue 1 con il PSG, non vuole ritornare all’Everton. Sull’attaccante italiano classe 2000, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, oltre alla Juve ci sarebbe anche l’Inter di Inzaghi.

Orfana di Romelu Lukaku (e non solo), infatti, i nerazzurri sono ancora alla ricerca di un attaccante per sostituire il belga, nonostante l’imminente arrivo di Edin Dzeko. L’ex Juve potrebbe quindi tornare in Serie A.