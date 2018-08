Calciomercato Juventus: il Marsiglia punta il giovane Moise Kean

Il Marsiglia, dopo aver acquistato Kevin Strootman dalla Roma sembra aver puntato il giovane attaccante della Juventus Moise Kean

Mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato in diverse nazioni e le ultime trattative stanno tenendo i tifosi con il fiato sospeso. In Italia il calciomercato in entrata, difatti, è chiuso da oltre dieci giorni ma quello in uscita rimane aperto e le cessioni nell’ultima settimana sono state diverse. Il Marsiglia, dopo aver acquistato Kevin Strootman dalla Roma sembra, secondo quanto riportato da Sky Sport, essere intenzionata a fare ancora spesa in Italia. Nel mirino del club francese è finito, difatti, il giovane centravanti della Juventus, Moise Kean che i bianconeri vorrebbero trattenere almeno sino a gennaio.

Le avances però del Marsiglia, visto anche il poco spazio che Massimiliano Allegri potrà garantirgli nel corso della stagione, potrebbero convincere l’attaccante, classe 2000, a lasciare l’Italia e il club bianconero per sbarcare in Francia alla corte del tecnico Rudi Garcia. Attualmente il cartellino del giocatore, seguito da diverse società, si aggira intorno ai 20 milioni di euro.