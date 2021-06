Si profila un duello di mercato tra Juve e Mialn per Kajo Jorge: ecco perché i bianconeri non affondano il colpo

La Juventus segue da tempo Kajo Jorge: la stellina del Santos è stata accostata anche al Napoli ma ultimamente il Milan sembra essersi esposto per assicurarsi il brasiliano, secondo Tuttosport.

La Juventus però temporeggia per la questione del posto da extra-comunitario: al momento i due slot sono occupati da McKennie e Arthur e i bianconeri attendono ad affondare il colpo per Kajo Jorge perché in caso di addio di Cristiano Ronaldo potrebbero sferrare l’attacco a Gabriel Jesus.