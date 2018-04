Juventus, i dubbi di Allegri secondo il Corriere della Sera

Negli ultimi giorni si è parlato molto del possibile addio di Massimiliano Allegri alla Juventus al termine della stagione: ecco il punto del Corriere della Sera sul futuro del tecnico

Il ciclo alla Juventus è vicino alla conclusione? Secondo le ultime indiscrezioni è questo ciò che pensa Massimiliano Allegri. Reduce da tre anni di altissimo livello, con sette titoli conquistati e due finali di Champions League, l’allenatore livornese sta considerando l’ipotesi di una nuova avventura. Il discorso è lo stesso del dopo-Cardiff, con la Juve ko 4-1 in finale di Champions contro il Real Madrid: la sconfitta con le Merengues di martedì nell’andata dei quarti di finale potrebbe aver sancito la conclusione del percorso. Il salto di qualità in Europa c’è stato, ben oltre le previsioni, ma non basta…

Il cammino in Champions della Juventus non è stato apprezzato fino in fondo dall’ambiente, a partire dai tifosi, e Allegri non lo ha digerito. I tormenti dell’allenatore non nascono all’improvviso, sottolinea il Corriere della Sera, e per continuare a sognare la Coppa dalle grandi orecchie sono necessari investimenti importanti. E ripartire dai giovani italiani richiede tempo, soprattutto in campo europeo. Proprio per questo motivo l’ex Milan starebbe pensando di provare una avventura all’estero: Chelsea, Arsenal e Psg sono sulle sue tracce, ma non è da escludere un anno sabbatico…