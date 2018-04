Pjanic, sondaggio del PSG: contatti tra le parti

Calciomercato Juventus, c’è da blindare Miralem Pjanic: il centrocampista bosniaco, tra i migliori della stagione, è finito nel mirino del Paris Saint Germain

Arrivato nell’estate 2016 dalla Roma per 32 milioni di euro, Miralem Pjanic è diventato fin da subito uno dei punti di riferimento del centrocampo della Juventus. Metronomo della mediana di Massimiliano Allegri, il bosniaco ha raccolto in questa stagione 5 reti e 11 assist tra Serie A e Champions League. E le sue prestazioni non sono passate inosservato…

Giungono infatti conferme sull’interesse del PSG nei suoi confronti: dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, il Corriere della Sera rivela che c’è stato un sondaggio della dirigenza parigina per il classe 1990 di Tuzla. Il Paris Saint Germain è alla ricerca di un rinforzo di livello per il centrocampo di Unai Emery e il profilo di Pjanic fa gola: contatti in corso tra le parti, Juventus pronta a erigere barricate…