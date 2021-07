Calciomercato Juventus, niente Sirigu? Tentazione dalla Grecia

Sfuma l’opzione Juve per Salvatore Sirigu? Piomba un’offerta dalla Grecia al Torino per il portiere. Ecco i dettagli anche sulla concorrenza

Il futuro di Salvatore Sirigu è lontano da Torino, i granata non punteranno più sul portiere ex Palermo e in molte squadre si sono interessate. Tra queste anche la Juve, che lo porterebbe in bianconero come secondo di Szczesny.

Sul portiere anche Cagliari e Genoa, ma arriva anche l’0fferta dall’Olympiacos. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i greci vorrebbero il portiere per la prossima stagione.

