Calciomercato Juventus: respinti gli assalti di due top club per De Ligt

De Ligt è nel mirino di due top club europei ma la Juventus avrebbe già rifiutato le prime proposte. Le ultime

Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juve si è trovata a dover respingere parecchi assalti in questi mesi per Matthijs de Ligt. Il club bianconero, infatti, ha ricevuto due offerte in ordine temporale da Chelsea e Barcellona.

Proprio i blaugrana, con l’avvento del nuovo presidente, hanno alzato il pressing negli ultimi mesi per strappare De Ligt alla Juventus. Sempre la stessa, però, la risposta di Paratici: un secco no.