Calciomercato Juventus: si avvicina O’Riley. C’è già l’intesa col giocatore, si lavora al prestito con diritto di riscatto col Brighton

Nuovo nome in primo piano per il centrocampo della Juve. Secondo Tuttosport, nelle ultime ore Matt O’Riley, 23 anni, centrocampista danese del Brighton, è balzato in cima alla lista dei desideri della dirigenza bianconera. La sua candidatura ha preso quota dopo le difficoltà incontrate nella trattativa per Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona, valutato ben 60 milioni di euro e quindi fuori portata per i piani economici del club.

Il profilo di O’Riley, invece, appare più abbordabile: il Brighton lo valuta intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra comunque importante, ma che il calciomercato Juve potrebbe gestire con formule creative. Sul tavolo, infatti, non c’è solo l’acquisto a titolo definitivo, ma anche l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto, soluzione che consentirebbe di diluire l’esborso e preservare risorse per altri reparti.

Dal punto di vista contrattuale, la strada è già spianata. Con il giocatore sarebbe stata raggiunta un’intesa di massima sull’ingaggio, segnale di apertura e volontà reciproca di chiudere l’operazione. O’Riley, dotato di buona tecnica e visione di gioco, si adatta bene sia come mezzala che come regista avanzato, garantendo a Igor Tudor soluzioni tattiche versatili in un centrocampo in cerca di equilibrio e qualità.

L’eventuale arrivo del danese, però, resta legato anche alle uscite. Prima di affondare il colpo, la Juve punta a sbloccare una cessione pesante, con Douglas Luiz in cima alla lista dei partenti. Il brasiliano, autore di un’ottima prova nell’amichevole in famiglia contro la Juventus Next Gen, resta nel mirino di diversi club di Premier League, tra cui Everton e West Ham.

In attesa di novità sul fronte uscite, i bianconeri tengono vivi i contatti con il Brighton, consapevoli che la concorrenza potrebbe aumentare. Per ora, però, la sensazione è che O’Riley sia diventato la pista principale per rinforzare la mediana, complice il raffreddamento su altri obiettivi e la possibilità di arrivare a una soluzione economicamente sostenibile.

Le prossime settimane saranno decisive: se l’incastro tra cessioni e condizioni economiche andrà a buon fine, O’Riley potrebbe presto vestire la maglia bianconera.