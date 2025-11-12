Calciomercato Juventus, obiettivo parametro zero per Comolli: tre nomi in cima alla lista e presto si scioglieranno le riserve

Calciomercato Juventus: Maignan e Celik nel mirino, il piano parametri zero di Comolli. Nel mirino dei bianconeri è finito anche Gnabry

Il calciomercato Juventus entra nel vivo, anche se la finestra invernale non è ancora aperta. La dirigenza bianconera, guidata da Comolli, lavora già in prospettiva per la prossima stagione, pianificando mosse mirate che permettano di rinforzare la rosa di Luciano Spalletti senza gravare eccessivamente sul bilancio. L’obiettivo è chiaro: cogliere le migliori occasioni a parametro zero, una strategia che negli ultimi anni ha spesso permesso alla Vecchia Signora di restare competitiva nonostante i limiti economici.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha messo nel mirino due profili di alto livello: Mike Maignan del Milan e Zeki Celik della Roma. Entrambi sono in scadenza di contratto e potrebbero rappresentare colpi strategici nel prossimo calciomercato Juventus.

Maignan, il sogno per la porta

Il grande obiettivo è Mike Maignan, uno dei migliori portieri del panorama europeo. Il suo contratto con il Milan scade nel 2026, ma la trattativa per il rinnovo è in una fase di stallo e non ci sono incontri programmati tra il club rossonero e l’entourage del giocatore. Una situazione che ha messo in allerta la Juventus, pronta a inserirsi nel caso in cui la rottura diventasse concreta.

Maignan rappresenterebbe un investimento tecnico di altissimo profilo, ma l’operazione non è semplice. Sul francese ci sono infatti diversi club di Premier League, tra cui Chelsea e Bayern Monaco, pronti a offrire cifre difficilmente raggiungibili per il mercato italiano. Inoltre, l’eventuale arrivo del portiere metterebbe in discussione il futuro di Michele Di Gregorio, attualmente titolare designato per il progetto tecnico bianconero.

Celik e le opportunità sulle fasce

Il secondo nome sulla lista di Giuntoli è quello di Zeki Celik, esterno turco della Roma. Anche lui è in scadenza e, sebbene stia trattando il rinnovo con i giallorossi, la Juventus osserva con attenzione l’evoluzione della situazione. Celik piace per la sua duttilità, l’esperienza internazionale e la capacità di ricoprire più ruoli sulla fascia, qualità che lo renderebbero un innesto prezioso per la rosa di Spalletti.

Le piste estere e le alternative

Il calciomercato Juventus guarda anche all’estero. Un sondaggio è stato effettuato per Serge Gnabry del Bayern Monaco, ma l’operazione si è subito raffreddata per due motivi: l’elevato ingaggio del tedesco e la forte concorrenza del Liverpool, che rende l’affare difficilmente sostenibile.

In attesa di definire eventuali movimenti di gennaio, la Juventus continua a lavorare sotto traccia. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva attraverso operazioni intelligenti e sostenibili, restando vigile sulle grandi occasioni del mercato.