Calciomercato, Juventus: piace l’ala del Manchester City Leroy Sanè

L’esterno offensivo del Manchester City Leroy Sanè, sembra essere entrato nel mirino della Juventus

Il calciomercato non va mai in vacanza. Nonostante manchino oltre tre mesi all’apertura della finestra invernale di calciomercato, le società sono sempre a lavoro per cercare i profili giusti da innestare le proprie rose. Le notizie relative al mercato si susseguono di giorno in giorno, tenendo sempre aggiornati i tifosi che vogliono veder le proprie squadre del cuore arricchirsi di campioni. Una dei club più attivi è la Juventus che segue molti giocatori per provare a puntellare una rosa già di altissimo livello. Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, la dirigenza bianconera sarebbe interessata all’ala del Manchester City, Leroy Sanè.

Il giovane giocatore tedesco rappresenta uno dei pupilli della rosa del tecnico Pep Guardiola, il quale difficilmente vorrà privarsene. Nonostante i suoi ventidue anni, l’esterno tedesco ha già dimostrato il proprio spessore, facendo schizzare il prezzo del suo cartellino a circa 80 milioni di euro. Trattativa non troppo semplice per la Vecchia Signora che, però, durante il calciomercato è abituata a sorprendere.