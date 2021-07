Calciomercato Juventus, retroscena Icardi: ci sono CR7 e Mbappé

Icardi Juve: cosa pensa l’argentino del trasferimento in bianconero. Retroscena legato al futuro dell’attaccante del Psg

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, resta sempre in piedi l’ipotesi di un possibile scambio tra Juve e Psg, che coinvolgerebbe Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi. L’operazione potrebbe riaprirsi nel caso in cui Kylian Mbappé dovesse approdare subito al Real Madrid.

Anche Maurito vuole la Juventus, club che lo corteggia da diversi anni. Accetterebbe anche di ridursi l’ingaggio se necessario per rilanciarsi: i bianconeri sono la sua prima scelta, e per la Vecchia Signora Icardi non è mai stato una seconda scelta.

I DETTAGLI SU INTERNEWS24