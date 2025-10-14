Calciomercato Juventus, Comolli ha deciso: a gennaio arriverà quel difensore

Calciomercato Juventus, tegola Bremer: stop di due mesi. La società pensa a Skriniar per gennaio. Lo slovacco rappresenta un vecchio pallino dei bianconeri

Brutte notizie per la Juventus. Il difensore brasiliano Gleison Bremer sarà costretto a fermarsi per almeno due mesi a causa del problema al ginocchio rimediato un paio di settimane fa. Gli esami strumentali hanno confermato una lesione che richiederà un periodo di recupero piuttosto lungo, lasciando scoperta la retroguardia bianconera in un momento delicato della stagione.

La Juventus di Igor Tudor perde così uno dei suoi pilastri difensivi, elemento chiave non solo per solidità e fisicità, ma anche per la sua capacità di guidare la linea arretrata. L’assenza di Bremer costringerà l’allenatore a ridisegnare la difesa nelle prossime settimane, facendo affidamento su Kelly, Gatti e Rugani, ma la sensazione è che servirà un innesto di spessore già nel mercato invernale.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juventus sta valutando con grande attenzione il profilo di Milan Skriniar, attualmente al Fenerbahce. L’ex difensore dell’Inter, che conosce molto bene la Serie A, sarebbe il rinforzo ideale per garantire esperienza, leadership e immediatezza di rendimento. La società torinese, consapevole delle difficoltà economiche legate a un acquisto a titolo definitivo, potrebbe provare a imbastire un’operazione in prestito con diritto di riscatto, formula già sperimentata con successo in passato.

L’arrivo di Skriniar rappresenterebbe un colpo importante per la Juventus, non solo dal punto di vista tecnico ma anche simbolico: inserire un difensore di caratura internazionale nel cuore della retroguardia rilancerebbe le ambizioni della squadra in chiave Champions League e campionato. Inoltre, l’esperienza dello slovacco potrebbe favorire la crescita dei giovani difensori bianconeri, dando maggiore stabilità a un reparto che nelle ultime stagioni ha spesso dovuto fare i conti con infortuni e cambi di modulo.

Intanto, la Juventus spera di recuperare al più presto Bremer, che resterà sotto osservazione dallo staff medico alla Continassa. Le prossime settimane saranno decisive per capire i tempi reali di recupero, ma la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata. Con il mercato di gennaio ormai alle porte, l’obiettivo della Juve è chiaro: rinforzare la difesa e mantenere alta la competitività, nonostante le difficoltà. LEGGI ANCHE >>> Infortunio Bremer, la strategia della Juventus: niente mercato e stop già definito: i dettagli