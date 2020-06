Calciomercato Juventus, Solskjaer: «Vogliamo tenere Pogba»

Calciomercato Juventus: Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato del futuro di Pogba

La Juventus non smette di pensare al ritorno in bianconero di Paul Pogba. A parlare del futuro del francese, è stato l’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer in conferenza stampa.

POBA RESTA – «Noi vogliamo tenere Pogba, così come vogliamo tenere tutti i nostri migliori giocatori. E’ rientrato da un infortunio e dobbiamo dargli un po’ di tempo per tornare in forma ma ha già dimostrato cosa può fare in queste gare».