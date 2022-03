Calciomercato Juventus, Zaniolo ma non solo: il piano per arrivare a Raspadori

Calciomercato Juventus: non solo Zaniolo, i bianconeri vorrebbero portare a Torino anche Raspadori

Non c’è solo Nicolò Zaniolo nel mirino della Juventus. Tra le priorità del club bianconero ci sarebbe anche Giacomo Raspadori, per il quale Cherubini starebbe già attuando una vera e propria strategia.

Il Sassuolo ha fatto sapere che non ha intenzione di accettare offerte inferiori ai 30 milioni di euro e che non verranno prese in considerazione eventuali contropartite tecniche. Cherubini intanto prepara l’assalto: la Juve è pronta a mettere in atto un’operazione “alla Locatelli”, con pagamento scaglionato.

