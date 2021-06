Calciomercato Lazio, addio Strakosha: il portiere piace in Serie A

Calciomercato Lazio: Thomas Strakosha è pronto a dire addio ai biancocelesti, il portiere però potrebbe restare in Serie A

In casa granata il mercato potrebbe essere segnato dall’addio di Sirigu, nel mirino di vari club, tra cui la Juve come vice Szczesny. Il Torino si starebbe allora guardando intorno: nel mirino ci sarebbe anche Thomas Strakosha, con il contratto in scadenza nel 2022 e poco impiegato in questa stagione.

Una soluzione sicuramente più costosa rispetto ad altre, come sottolinea Tuttosport, ma che darebbe garanzie maggiori.