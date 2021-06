Lazio, capitolo rinnovi: Strakosha potrebbe restare in biancocelste

Il calciomercato della Lazio potrebbe ruotare attorno alla questione rinnovi: ecco qual è la situazione nel dettaglio

Grana rinnovi. Sicuramente è questo uno degli aspetti attorno a cui ruoterà questo mercato della Lazio. Sono tante le situazioni da risolvere in casa biancoceleste. Il caso più spinoso, come raccontato dall’edizione odierna de La Repubblica, sembra essere quello di Adam Marusic.

TRATTATIVA A OLTRANZA – Il montenegrino andrà in scadenza nel 2022 e ha molto mercato. Le sue prestazioni non sono certo passate inosservato. L’obiettivo dei capitolini è quello di blindarlo e i contatti con l’agente Kezman sarebbero diventati costanti e continui, L’accordo però pare non esserci e tutto ruoterebbe attorno alle cifre. Marusic guadagna 850mila euro e punterebbe a un rialzo. Da Formello filtrerebbe ottimismo, ma anche un po’ di inquietudine.

STRAKOSHA E GLI ALTRI – Discorso a parte merita anche Strakosha, anche lui in scadenza a giugno prossimo, Il portiere potrebbe anche restare, ma occorre lavorare per evitare sorprese. Oltre a loro, ci sono altri cinque giocatori dell’attuale rosa a cui rimangono dodici mesi di contratto: Leiva, Caicedo, Reina, Patric e Luiz Felipe, che intanto lavorerà per rinforzare la caviglia. Tutte situazioni diverse tra di loro, con il centrocampista brasiliano che potrebbe andare a scadenza e l’attaccante che potrebbe invece salutare. Ma si tratta di grane tutte da risolvere.