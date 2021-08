Calciomercato Lazio: Correa verso l’Everton. Nuovi contatti tra i club

Calciomercato Lazio, in serata ci sono stati contatti approfonditi tra i biancocelesti e l’Everton per Correa: trattativa calda

Il futuro di Correa potrebbe essere in Premier League. Come riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà infatti, in serata sono ripresi in maniera fitta i contatti tra la Lazio e l’Everton.

I biancocelesti hanno ribadito al club inglese come si parta da una valutazione di trenta milioni più bonus eventuali. Gli inglesi si sono detti disposti ad approfondire il discorso con Tare che ha già bloccato Kostic indipendentemente dall’uscita dell’argentino. Correa verso la Premier dunque, con buona pace di Simone Inzaghi e dell’Inter.