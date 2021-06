Calciomercato Lazio, duello con il Milan: ecco i dettagli

In casa Lazio potrebbe tornare di moda il nome di Dani Ceballos: ecco l’indiscrezione che arriva direttamente dalla Spagna

Dani Ceballos è uno che in passato sembrava essere finito della Lazio. Il centrocampista ora è in uscita dal Real Madrid, dopo che nellle ultime due stagioni è stato in prestito all’Arsenal.

Ed ecco che il suo profilo potrebbe tornare di moda per i biancocelesti. Su di lui, com’è noto, è vivo l’interesse del Milan, ma secondo il portale spagnolo El Confidencial anche i capitolini avrebbero chiesto informazioni sul talento classe ’96.

