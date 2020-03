Calciomercato Lazio, il piano per arrivare a Giroud

Calciomercato Lazio, i biancazzurri lavorano per poter arrivare a Giroud. Ecco il piano per poter convincere il francese

Il capitolo Giroud ancora non è stato chiuso. La Lazio di Simone Inzaghi, come riportato dal Corriere dello Sport, vuole assolutamente trovare l’accordo con il Chelsea anche se non sarà affatto semplice.

La Premier si chiuderà il 17 maggio e la società capitolina inizierà a lavorare per poter convincere il giocatore: al momento si parla di un triennale da 3.5 milioni di euro, l’attaccante potrebbe chiudere la carriera in Italia.