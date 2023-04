Calciomercato Lazio, Lotito respinge il PSG: vuole 50 milioni per un big

Calciomercato Lazio, Lotito gela il PSG: il presidente vuole almeno 50 milioni di euro per privarsi di uno dei suoi big

Stando a quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio non ha nessuna intenzione di privarsi di Mattia Zaccagni in estate, a meno di grosse offerte.

Comprato a 7 milioni, l’ex Veronaora ne vale addirittura 50 per Lotito, che ha già trovato l’accordo per il rinnovo fino al 2027, con adeguamento di ingaggio a 3 milioni netti l’anno. Richieste accontentate per allontanare subito le sirene del Psg, che sa già di dover mettere mano al portafoglio se vuole il giocatore.