Calciomercato Lazio, Milinkovic Savic: «So dove ho la testa»

Calciomercato Lazio, Milinkovic Savic parla della sua situazione di mercato: su di lui forte l’interesse dell’Inter

Sergej Milinkovic Savic si toglie dal mercato. Intervistato dall’emittente serba Espreso, il centrocampista della Lazio ha detto: «Sono dove sono e non mi manca nulla, lavoro, sto alla Lazio, non penso troppo alla fine del mercato: è stato scritto di tutto, ma so dove ho la testa e con quale club ho un contratto».

«Non ero troppo innervosito da tutto quello che veniva scritto, sono sempre rimasto concentrato sulla preparazione per la prossima stagione».