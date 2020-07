Calciomercato Lazio, per l’attacco piace anche Lasagna

Calciomercato Lazio: i biancocelesti sono a caccia di un attaccante, nel mirino anche Lasagna dell’Udinese

In vista della prossima stagione, la Lazio è alla ricerca di un attaccante. Troppo spesso in questa annata, infatti, Simone Inzaghi si è trovato con gli uomini contati in avanti e la dirigenza biancoceleste vuole correre ai ripari.

Come riporta Il Messaggero, tra i nomi sul taccuino di Tare ci sarebbe anche quello di Kevin Lasagna. L’attaccante dell’Udinese, che dalla ripresa ha offerto grandi prestazioni, è ormai da tempo un calciatore stimato e apprezzato da Inzaghi che lo reputa un potenziale rinforzo per la rosa.