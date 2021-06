Calciomercato Lazio: Sarri aspetta Brandt. I dettagli

Il calciomercato della Lazio non decolla. E ora Sarri aspetta il primo colpo, che potrebbe essere Brandt: le ultime

Primi intoppi. Potrebbe essere descritto così il calciomercato della Lazio, che non riesce a decollare. Secondo quanto raccontato da La Repubblica, Sarri starebbe iniziando a essere inquieto.

Il tecnico aspetterebbe le prime mosse della società, con un’accelerata sugli acquisti. L’obiettivo è infatti arrivare i più completi possibile al ritiro di Auronzo. Il nome caldo potrebbe essere quello di Brandt. Va detto però che l’operazione sarebbe complessa, soprattutto per i costi, che si aggirerebbero attorno ai 20 milioni di euro. È l’ideale perché è un destro che nel 4-3-3 può giocare partendo da sinistra, sa agire anche da mezzala e da trequartista, nel caso in cui Sarri optasse in corsa per il 4-3-1-2.