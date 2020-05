Calciomercato Lazio: scatto per Kumbulla, ora i biancocelesti sono in pole

Calciomercato Lazio: il club biancoceleste ha affondato per Marash Kumbulla portandosi in pole position nella corsa al difensore

La Lazio vuole Marash Kumbulla. Dopo aver valutato le piste che portano a due centrali di grande esperienza (Lovren del Liverpool e, Coates dello Sporting Lisbona) il club biancoceleste ha deciso di puntare su un profilo diametralmente o posto, quello di un giovane dal sicuro avvenire come l’albanese.

Come riporta La Gazzetta dello Sport il nome del giocatore è sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare già da diverso tempo. Tanto che la Lazio aveva già effettuato un sondaggio un anno fa. Ora è una certezza che costa molto di più. La valutazione data dal Verona si aggira sui 30 milioni di euro, una cifra ritenuta alta, ma sulla quale la Lazio proverà comunque a trattare. Nel frattempo si lavora anche sul fronte giocatore e qui la Lazio si è portata già avanti. Perché con l’entourage di Kumbulla ci sono stati contatti frequenti e proficui negli ultimi tempi.

Per arrivare al giovane difensore la Lazio dovrà battere la concorrenza dell’Inter che in tempi non sospetti ha iniziato a parlare con l’Hellas Verona. Alla Lazio converrebbe quindi chiudere nel più breve tempo possibile. Per aggirare la cifra richiesta dagli scaligeri per Kumbulla potrebbe essere inserito nella trattativa pure Davide Faraoni.