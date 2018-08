People from Ibiza: dopo Borriello, offerte per Cassano e Galliani

Non solo Borriello: l’ UD Ibiza punta anche ad Antonio Cassano ed Adriano Galliani. Per l’ex a. d. del Milan pronto un ruolo da presidente onorario

Tutti ad Ibiza: non è il titolo di un film, ma potrebbe diventarlo. Dopo Marco Borriello, approdato quasi ufficialmente nel club della paradisiaca isola spagnola, altri potrebbero aggiungersi al gruppo vacanze e… non solo giocatori. Di queste ore la notizia dell’interessamento da parte dell’UD Ibiza anche ad Antonio Cassano: l’ex attaccante di Sampdoria, Inter, Milan, Parma, Roma e Real Madrid, attualmente svincolato, potrebbe ricongiungersi all’amico Borriello, con cui ha già avuto a che fare in Nazionale qualche anno fa, per formare una coppia d’attacco davvero di tutto rispetto. L’Ibiza, che attualmente milita nella Segunda Divison B spagnola (l’equivalente della nostra Serie C), non pare voler porre freni alle proprie ambizioni e – aiutata dal clima decisamente favorevole dell’isola – punta ad attrarre quasi ex calciatori in clima vacanziero.

Non solo calciatori però, dicevamo, perché pare che la piccola squadra iberica – finanziato dall’imprenditore Amadeo Salvo, già presidente del Valencia tra il 2013 ed il 2015 – voglia offrire una posizione di tutto rispetto anche all’ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani, attualmente senatore di Forza Italia. Per lui pronto un ruolo più che altro formale: quello di presidente onorario del club. Va ricordato a questo punto come i rapporti tra Galliani e Cassano non siano stati negli ultimi anni più di tanto idilliaci a seguito dell’esperienza rossonera di Fantantonio, ma questo magari è un altro discorso. Perché a Ibiza tra una festa sulla spiaggia ed un mojito, i presupposti per tornare amici ci sono tutti.