Genoa su Lisandro, il “desaparecido” dell’Inter: chiesto al Benfica il prestito

Genoa, contatti per Lisandro Lopez col Benfica: il difensore, sparito nell’ultima stagione in prestito all’Inter, potrebbe essere il sostituto di Izzo

Nel giorno in cui – probabilmente – dovrebbe essere quasi ufficiale la cessione di Mattia Perin alla Juventus, il Genoa prova a dare un’accelerata decisa sul mercato per risolvere alcune delle grane riguardanti la rosa del prossimo anno. Gli enigmi sono molteplici e di non facile risoluzione, a partire dal centrocampo, passando per gli esterni ed infine per la difesa, dove al momento si programma l’acquisto di almeno un paio di pedine essenziali, considerato il possibile addio di Luca Rossettini e la permanenza per nulla scontata di Armando Izzo, cercato con un certa insistenza soprattutto da Lazio e West Ham United (leggi anche: CALCIOMERCATO GENOA: LAZIO-IZZO, ARRIVANO CONFERME). Una questione – quella difensiva – per nulla secondaria: Davide Ballardini avrebbe chiesto alla società di muoversi con un certo anticipo rispetto all’inizio del ritiro per poter avere a disposizione tutti gli elementi che gli servono, per questo nelle ultime ore la dirigenza del Grifone ha preso a muoversi imbastendo una trattativa col Benfica.

Il nome nel mirino è quello di Lisandro Lopez, giocatore argentino (ma di passaporto spagnolo, particolare importante considerato che il Genoa ha praticamente già occupato entrambi gli slot extracomunitari a sua disposizione. Leggi anche: CALCIOMERCATO GENOA: PROBLEMA PER RADONJIC) quest’anno in prestito all’Inter. Proprio in nerazzurro Lisandro, arrivato la scorsa estate con premesse decisamente buone, non ha praticamente mai giocato: l’unica sua presenza stagione è dell’11 febbraio scorso, contro il Bologna, quando è subentrato all’infortunato Joao Miranda. Prima e dopo, il buio totale. Così l’argentino, approdato a Milano in prestito oneroso di 500mila euro, non è stato chiaramente riscattato dall’Inter (costo 9 milioni di euro) e dovrebbe tornare alla base (con il Benfica ha ancora un contratto sino al 2021), a meno che appunto non si muova qualcos’altro… L’opzione genoana in questo senso potrebbe essere interessante: Lisandro Lopez avrebbe la possibilità di giocare (sicuramente più di quanto fatto con l’Inter) e riscattare l’ultima stagione agli ordini di Luciano Spalletti. Resta tuttavia il nodo economico, perché il Genoa, come oramai noto, ha per adesso le risorse contate e verosimilmente si starà muovendo in queste ore soltanto con una richiesta di prestito con diritto di riscatto. Molto dipenderà anche dalla partenza dello stesso Izzo: chissà…

Leggi anche: CALCIOMERCATO: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE