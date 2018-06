Asse Genoa-Lazio, Perinetti apre alla cessione di Izzo: «Approfondiamo»

Non solo Laxalt: il d. s. del Genoa Perinetti conferma direttamente l’eventualità di una trattativa con la Lazio anche per il difensore Izzo, mentre Marchetti è ad un passo dai rossoblu

Quasi il 90% del calciomercato italiano attuale pare ruotare intorno al Genoa e alle sue vicende (soprattutto in uscita): non solo quella arcinota relativa all’ormai imminente cessione di Mattia Perin alla Juventus (questione di giorni, forse di ore), ma pure una nuova mina con mittente Lazio fatta deflagrare ieri dal direttore sportivo rossoblu Giorgio Perinetti, che è uscito allo scoperto parlando di un possibile interessamento biancoceleste nei confronti dell’esterno Diego Laxalt, fino ad una settimana fa praticamente ad un passo dalla Roma dopo l’approccio quasi riuscito di gennaio (leggi anche: CALCIOMERCATO GENOA: LAXALT-ROMA, CI SIAMO QUASI). Le parole del dirigente del Grifone riguardanti il giocatore uruguaiano hanno però in verità nascosto altre parole, comunque pregne di significato, relative ad un altro paio di pedine che potrebbero fissare la non inconsueta alleanza (considerata l’amicizia tra i rispettivi presidenti Enrico Preziosi e Claudio Lotito) tra Genoa e Lazio.

Prima e più importante tra queste Armando Izzo. Il difensore di Scampia, già finito nel mirino dell’Inter e soprattutto del West Ham United (leggi anche: CALCIOMERCATO GENOA: WEST HAM SU IZZO, I DETTAGLI) sarebbe effettivamente nuovamente al centro del bersaglio biancoceleste. Perinetti, intervenuto sulle frequenze di Radio Incontro Olympia ieri, non lo ha negato affatto, anzi… «I rapporti tra Genoa, Lazio e le rispettive proprietà erano e sono ancora ottimi. Se l’interesse della Lazio nei confronti di Izzo fosse reale, ci siederemmo intorno a un tavolo per parlarne – le parole del dirigente genoano – . Simone Inzaghi ed Igli Tare lo hanno messo in cima alle proprie preferenze per la difesa? Questo lo scopriremo eventualmente approfondendo i dettagli, magari scendendo più nei particolari. Il Genoa è disponibile ad affrontare qualsiasi situazione, considerata però l’una indipendentemente dall’altra». Tradotto in altri termini, per meglio chiarire: la Lazio tratta la cessione di Laxalt da una parte e di Izzo dall’altra su binari separati, non nell’ambito di una sola trattativa.

Ciò significa che dunque non dovrebbe interferire minimamente nemmeno l’ormai imminente passaggio del portiere Federico Marchetti dai biancocelesti ai rossoblu. Del resto l’estremo difensore, ai margini della squadra laziale da un anno e mezzo, è in scadenza di contratto tra qualche settimana ed assolutamente libero di muoversi come meglio crede. Dovrebbe essere lui il sostituto di Perin ed ha riguardo lo stesso Perinetti, non senza una buona dose di diplomazia, ha fatto capire tutto senza dire nulla: «Marchetti prossimo portiere del Genoa? Per ora non confermo».

