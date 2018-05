Genoa: Marchetti il sostituto di Perin (8 anni dopo la Samp), su Izzo il West Ham

Genoa, trovato il sostituto di Perin: dovrebbe essere il quasi ex Lazio Marchetti. Richiesta dall’Inghilterra per Izzo, Giuseppe Rossi verso il Parma?

Il dado rossoblu pare ormai tratto, la trama di calciomercato conclusa e le pedine sembrerebbero essere finalmente al loro posto. A meno di colpi di scena – possibili, non probabili – dell’ultima ora, il nuovo portiere del Genoa dovrebbe essere Federico Marchetti. Il quasi ex estremo difensore della Lazio sarà il sostituto di Mattia Perin, per cui si attende praticamente soltanto l’ufficialità del passaggio alla Juventus. Nelle ultime ore l’esperto portiere biancoceleste, classe 1983, parrebbe aver del tutto bruciato la concorrenza di Lukasz Skorupski (leggi anche: CALCIOMERCATO GENOA: SKORUPSKI SORRIDE ALLA DOMANDA… – VIDEO): per il secondo portiere della Roma del resto i tempi si erano pericolosamente allungati (sia lui che i giallorossi avrebbero atteso la fine dei Mondiali, manifestazione in cui il polacco dovrebbe essere presente, seppur non da titolare). Alla fine Enrico Preziosi avrebbe deciso dunque di puntare su di un giocatore esperto e – soprattutto – a costo zero: tra un mese esatto Marchetti sarà svincolato dalla Lazio, società che lo aveva messo fuori rosa nell’ultimo anno e mezzo, ed arriverà a Genova gratis.

Trovato anche l’accordo sul suo ingaggio: 700mila euro a stagione per i prossimi due anni (possibile l’opzione per un terzo), ovvero l’esatta metà rispetto agli 1,4 milioni di euro che il portiere percepisce a Roma. Resta l’incognita, sopra ogni cosa, di un giocatore sì esperto (ha giocato anche in un Mondiale, in Sudafrica nel 2010, al posto dell’infortunato Gigi Buffon), ma comunque fermo da più di una stagione, ovvero da quando il giovane albanese Thomas Strakosha gli aveva in pratica soffiato il posto tra un infortunio e l’altro (problemi al ginocchio da cui Marchetti comunque sembrerebbe aver pienamente recuperato). Da quel momento Claudio Lotito aveva provato in ogni modo a venderlo, cercando di privarsi del suo oneroso ingaggio: nulla da fare tuttavia, il portiere di Bassano del Grappa ha sempre preferito rifiutare ogni offerta, arrivando a scadenza. Da qui la decisione da parte della Lazio di spingerlo di fatto fuori rosa: dell’estremo difensore, da almeno un anno, si erano perse le tracce. Una situazione nemmeno nuova per lui tra l’altro, volendocela dire tutta, perché lo stesso Marchetti nell’estate 2010 era stato messo fuori rosa dall’allora presidente del Cagliari Massimo Cellino. Galeotta, all’epoca, fu una frase pronunciata da lui stesso nel corso di una intervista: «Ho sperato nell’opportunità Sampdoria (società che lo aveva richiesto sul mercato, ndr)». Otto anni dopo il destino genovese si compirà, su tutt’altra sponda però.

Calciomercato Genoa: West Ham su Izzo

Per una pedina che arriva, qualcun’altra che di sicuro andrà via. Notizia di ieri sera: gli inglesi del West Ham United avrebbero messo nel mirino il difensore Armando Izzo (già cercato in Italia da Inter e Lazio): la squadra londinese, che ha da poco confermato l’arrivo in panchina dell’ex Manchester City e Real Madrid Manuel Pellegrini, sarebbe alla ricerca di un giocatore con caratteristiche simili a quelle del ragazzo di Scampia. Tra gli obiettivi, non a caso, gli Hammers avrebbero messo anche il centrale brasiliano Marlon Santons del Barcellona (quest’anno in prestito al Nizza).

Verso l’addio al Genoa anche Giuseppe Rossi, come vi avevamo già anticipato (leggi anche: CALCIOMERCATO GENOA: ROSSI SALUTA, I RETROSCENA): l’attaccante rossoblu, in scadenza di contratto, non avrebbe l’accordo per il prolungamento e si appresta dunque a salutare nonostante la ritrosia di alcuni tifosi del Grifone che spingerebbero per una sua riconferma (un po’ meno convinto invece l’allenatore Davide Ballardini, che su di lui quest’anno ha puntato poco da gennaio in poi): per Pepito possibile un ritorno alle origini con l’interessamento del Parma.

Leggi anche: CALCIOMERCATO: ULTIME NOTIZIE