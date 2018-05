Il Genoa e la “finta proposta” a Pepito: così l’addio pare sancito

Genoa-Rossi: tutto pare propendere per un addio. L’attaccante in attesa di un’offerta per il rinnovo, ma i rossoblu non sono certi di voler puntare su di lui: ecco una soluzione…

Non era solo un’impressione – come vi avevamo del resto anticipato – quella per cui, evidentemente, in casa Genoa non ci fosse più spazio per Giuseppe Rossi. A parlare per primo dell’argomento, ormai già qualche giorno fa, il presidente rossoblu Enrico Preziosi, che aveva non troppo incautamente affermato: «La mancanza di gol quest’anno l’abbiamo pagata carissima. Rossi? Ci serve qualche certezza in più…» (leggi anche: CALCIOMERCATO GENOA: LE PAROLE DI PREZIOSI ILLUSTRANO LA STRADA). I fatti sono chiari: Pepito, arrivato a Genova a dicembre con un contratto sino al termine di questa stagione quasi al minimo sindacale (cifre mai rese note, ma di poco superiori ai 100mila euro netti pare) è in attesa di una chiamata della dirigenza del Grifone. Lo ha affermato ieri anche il suo agente storico, Andrea Pastorello, ponendo l’accento della questione più che altro su temi tattici. Sì, perché Rossi, dopo annate di calvari ed infortuni che hanno seriamente rischiato di troncare la sua carriera, era andato al Genoa proprio con l’intento di mettersi in mostra e guadagnarsi la conferma sul campo. Ci è molto parzialmente riuscito: un gol in appena nove presenze di campionato e appena duecentocinquanta minuti di gioco messi insieme. L’allenatore Davide Ballardini – insomma – ha dimostrato di voler contare soltanto fino a un certo punto su di lui.

Vero è che lo stesso Ballardini aveva affermato di voler vedere Rossi all’opera partendo da una base più solida in termini di preparazione estiva, ponendo di fatto i termini per una sua permanenza anche la prossima stagione, ma non ci sono solo questioni tecniche che riguardano il rapporto tra il Genoa e Rossi. L’ex attaccante della Fiorentina ha un’opzione di rinnovo del contratto firmato a dicembre per altre due stagioni: i rossoblu vorrebbero lasciarla decadere nella sostanza, provando però a salvaguardare almeno la forma. Sarebbe a dire: nessun rinnovo alle cifre fissate dagli accordi di qualche mese fa (decisamente superiori a quelle attuali, sembrerebbe), ma è possibile comunque che arrivi a Pepito una proposto ad un ingaggio modesto (non come quello di oggi, ma nemmeno troppo più alto) al solo intento di dimostrare una volontà – molto flebile – di trattenerlo. Ovvia la risposta dell’entourage di Rossi a quel punto: no, grazie. Del resto l’attaccante potrebbe guadagnare comunque di più all’estero (in particolar modo negli States) e non avrebbe dunque senso procrastinare l’avventura genoana, specie senza la garanzia (che al momento, nemmeno a dirlo, non c’è per nulla) di poter giocare stabilmente. Il Genoa questo lo sa ed è probabilmente lì che vuole arrivare: sancire il divorzio con Rossi senza aprire ferite laceranti tra le parti. Vedremo come finirà…

