Locatelli Juventus, cambia lo scenario: quel giocatore non rientra più nell’affare con il Sassuolo per il centrocampista classe ’98

Si torna a parlare dell’affare Locatelli Juve nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che riprende quanto detto ieri sull’incontro avvenuto con il Sassuolo. Ancora distanza tra domanda e offerta, con il centrocampista che attende l’evolversi della trattativa.

Intanto cambia un possibile scenario nell’operazione. Radu Dragusin, chiacchierato a lungo come contropartita per abbassare il prezzo di Locatelli, proverà a giocarsi le sue chances in bianconero, con l’affare col Sassuolo che ora non dovrebbe prevedere alcun tassello in direzione Reggio Emilia.