Manchester United, Varane più vicino: c’è l’accordo con il giocatore

Raphael Varane verso l’addio al Real Madrid. Il francese avrebbe trovato l’accordo per il passaggio al Manchester United

Raphael Varane è ad un passo dal diventare un giocatore del Manchester United. Accordo trovato, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, tra il club inglese e il Real Madrid per il centrale campione del mondo.

Ultimi dettagli da sistemare e poi sarà ufficializzato l’accordo: Varane era anche stato accostato alla Juventus in passato soprattutto per la presenza di Cristiano Ronaldo e per la sua voglia di provare una nuova esperienza.