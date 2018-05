Il futuro di Medhi Benatia è tutto da scrivere, la Juventus valuta le alternative per la difesa: spunta il nome di Eric Bailly, centrale in uscita dal Manchester United

Medhi Benatia è corteggiato da parecchi club esteri, in particolare dall’Olympique Marsiglia del suo mentore Rudi Garcia, e la Juventus non vuole farsi cogliere impreparata in caso di addio del centrale marocchino. La dirigenza bianconera è al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione e, sebbene la priorità sia il centrocampo, Fabio Paratici sta monitorando diversi profili per il pacchetto arretrato. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calcionews24.com, spunta l’idea Eric Bailly…

Classe 1994 di Bingersville, il centrale ivoriano è sbarcato al Manchester United nell’estate 2016 per 38 milioni di euro ma non ha convinto a pieno Josè Mourinho: solo 13 presenze in Premier League e 3 apparizioni in Champions. Lo scarso minutaggio riservatogli dallo Special One ha spinto il calciatore a chiedere chiarezza alla società e non è da escludere un suo addio. La Juventus, che lo ha monitorato già ai tempi dell’Espanyol, è pronta a sondare il terreno: il valore del cartellino si è notevolmente abbassato e potrebbe finire sul tavolo delle trattative nel discorso Matteo Darmian. Eric Bailly-Juventus, attesi aggiornamenti…