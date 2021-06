Calciomercato, Manchester United in ansia: follie per Pogba

Manchester United sarebbe pronto a fare follie per blindare Paul Pogba: di tutto per il centrocampista francese. Le cifre

United pronto a tutto pur di non perdere Paul Pogba a zero. Stando alle ultime indiscrezioni, i Red Devils sarebbero pronti ad offrire un rinnovo da 24 milioni a stagione al centrocampista francese che la Juve sogna di riportare a Torino.

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, le trattative sono già iniziate, anche se ci sono diversi club in agguato (Juventus, PSG e anche Real Madrid), anche per assicurarsi il giocatore a parametro zero nel 2022.

I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24