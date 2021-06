Agente Bakayoko: «Milan? Possibile, se ci fosse l’occasione faremo di tutto»

Intervistato da Calciomercato.com, Andy Bara, agente di Tiemoue Bakayoko, ha così parlato riguardo al futuro del proprio assistito

«E’ possibile, il Milan cerca un giocatore con le sue caratteristiche ed è probabile che possano fare una proposta. Al momento Timouè è un giocatore del Chelsea, ma c’è una possibilità di cambiare maglia e andare in una squadra italiana. Il Milan è una squadra grande e se si dovesse creare l’opportunità faremo tutto il possibile per portarlo in rossonero. Maldini e Massara lo conoscono, sanno quello che può dare».