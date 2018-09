Seguito a lungo nelle ultime sessioni di mercato, Pierre-Emerick Aubameyang torna di moda per il Milan: le ultime sul futuro dell’attaccante

Sogno di mercato rossonero degli ultimi anni, Pierre-Emerick Aubameyang lo scorso gennaio ha deciso di lasciare il Borussia Dortmund per accettare la proposta dell’Arsenal. Ma il Milan torna di moda secondo la stampa francese: Le 10 Sport riporta di rumors circolati negli ultimi giorni sull’interesse del Diavolo nei confronti dell’attaccante africano, in particolar modo dopo l’ufficialità dell’arrivo di Ivan Gazidis come nuovo amministratore delegato.

Il portale transalpino però per il momento resta cauto: non sono stati registrati contatti tra il Milan e l’entourage del calciatore. Gazidis infatti non ha parlato con nessuno degli agenti dell’ex canterano rossonero e per il momento la pista non è calda: difficile ipotizzare un assalto nella sessione di mercato di gennaio, con il club meneghino che ha già Higuain in rosa e deve fare quadrare i conti.