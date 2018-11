Calhanoglu piace in Bundesliga: RBL e Eintracht su di lui

Calciomercato Milan, possibile ritorno in Germania per Hakan Calhanoglu: due club di Bundesliga sul fantasista rossonero

E’ tutto da scrivere il futuro di Hakan Calhanoglu. Arrivato nell’estate 2017 dal Bayer Leverkusen per circa 20 milioni di euro, il fantasista turco non ha raccolto ottime prestazioni in questa prima parte di stagione con la maglia del Milan. E la dirigenza rossonera sta valutando il da farsi…

Non è da escludere che il trequartista venga ceduto nella sessione di mercato di gennaio per finanziare eventuali nuovi arrivi e, secondo Tuttosport, non mancano i club interessati, soprattutto in Germania: sia Red Bull Lipsia che Eintracht Francoforte sono sulle sue tracce.