Calciomercato Milan, adesso Chiesa può tornare per davvero: si lavora a questa formula con il Liverpool

Come riferito da Orazio Accomando, Il calciomercato Milan tenterà di portare nuovamente in Italia Federico Chiesa, esterno d’attacco del Liverpool ed ex Juve.

La sensazione è che Chiesa possa lasciare concretamente la squadra. Il calciatore italiano ha attraversato una stagione molto difficile, in cui ha collezionato solamente 5 presenze in Premier League. I rossoneri lavorano su un prestito con parte dell’ingaggio pagato.