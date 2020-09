Calciomercato Milan: colpo Hauge, i rossoneri hanno fretta di chiudere

Calciomercato Milan: il club rossonero ha fretta di chiudere per Jens Petter Hauge. Affare low cost da 2-3 milioni

Jens Petter Hauge vuole il Milan e il Milan vuole l’attaccante del Bodo/Glimt. L’attaccante ha impressionato tutti nella sfida contro il Milan grazie a un gol e un assist ma i vertici rossoneri lo conoscevano già e quindi la prestazione di San Siro è stata solo una conferma.

Come riporta La Gazzetta dello Sport il dt Maldini e il ds Massara sono al lavoro per cercare di chiudere il suo arrivo entro il 5 ottobre, altrimenti faranno un nuovo tentativo per gennaio. Ci sono comunque ottime possibilità che la trattativa si concluda in tempi brevissimi. Per il Milan, si tratterebbe di affare da 2-3 milioni di euro, ma avrebbe la chance di assicurarsi le prestazioni di un giovane talento molto interessante su cui ci sono diversi top club, in particolare il Manchester United.