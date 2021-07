Calciomercato Milan, due club tedeschi su Hauge: i dettagli

Calciomercato Milan: due club di Bundesliga avrebbero messo gli occhi su Hauge, sulla lista dei partenti dei rossoneri

Il Milan starebbe lavorando non solo per il mercato in entrata ma anche per quello in uscita. Stando a quanto riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Hauge potrebbe lasciare i rossoneri.

L’ex Bodo Glimt sarebbe oggetto desiderio dell’Eintracht Francoforte, che avrebbe offerto ai rossoneri circa 8 milioni di euro. Il club di Via Aldo Rossi avrebbe rispedito al mittente la proposta, chiedendo non meno di 12 milioni. Sul norvegese ci sarebbe anche il Wolfsburg.