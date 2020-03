Calciomercato Milan: ipotesi Götze a parametro zero

Mario Götze non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno con il Borussia Dortmund: il Milan ci starebbe pensando

Se le regole dovessero rimanere queste, il 30 giugno tantissimi giocatori saranno liberi di trovare una nuova squadra. Tra questi figura anche Mario Götze, che non rinnoverà il proprio contratto con il Borussia Dortmund.

Il Corriere dello Sport indica il tedesco come un possibile obiettivo di mercato del Milan, perchè la moglie di Götze, Ann-Kathrin, è una modella che spesso si trova ad alloggiare a Milano per lavoro. Il 28enne ha un ingaggio molto alto e per approdare in rossonero dovrebbe dimezzarselo per consentire al Milan di rispettare i paletti economici.