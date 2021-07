Calciomercato Milan, l'allenatore di Kaio Jorge: «Lo vogliono in tanti...»

Fernando Diniz, mister del club brasiliano, ha parlato in conferenza si Kaio Jorge, gioiellino nel mirino rossonero

Intervenuto in conferenza stampa, il mister del Santos Fernando Diniz ha avuto modo di rispondere alle domande sul futuro di Kaio Jorge. Il giovane attaccante è molto seguito in Europa, in particolar modo dal Milan, pronto a tutto pur di portarlo in Serie A:

«Lo vogliono tanti club europei in questo momento. Kaio, anche se ancora molto giovane, sta acquisendo sempre più maturità e questo si vede nel suo modo di giocare. Ha già molta personalità, fa piacere che sia ritornato, conosce bene il ruolo e ha grande fiducia in sé stesso. Parliamo di un attaccante di alto livello».

